I Rom accolgono l’appello di Prodi: bandiera UE nei campi

Romano Prodi: “Credo proprio (e vi prego di perdonare questa per me inusuale espressione retorica) che occorra qualcosa che riscaldi il cuore e che ci faccia anche visibilmente capire che l’Unione Europea è il nostro destino e non l’oggetto di piccoli disegni politici. Mi piacerebbe quindi che il 21 marzo noi tutti, nel nostro e negli altri Paesi dell’Unione, esponessimo dalle nostre finestre e sventolassimo nelle nostre strade e nelle nostre piazze milioni e milioni di bandiere europee.”

I Rom hanno prontamente risposto all’appello.

I #ROM DICONO SI' ALL'APPELLO DEL #PD: BANDIERA #EUROPA NEI CAMPI

Alla deprimente richiesta del Pd zerbino dell'Unione Europea i rom rispondono con entusiasmo. Ecco la #bandieraeuropea spuntare in tanti campi.

UNO SPETTACOLO TRAGICOMICO: i rom sono orgogliosi sostenitori del Pd pic.twitter.com/WlXXZYva70 — Silvia Sardone (@SardoneSilvia) March 22, 2019

