Cgil, Cisl, Uil accolgono appello di Prodi: 21 marzo bandiera Ue in tutte le sedi

ROMA, 19 MAR – Giovedì 21 marzo, presso tutte le sedi e le strutture di Cgil, Cisl e Uil saranno esposte le bandiere d’Europa come “segno di forte identità europeista”. E rimarranno esposte sino alle elezioni europee del 26 maggio.

“I sindacati confederali Cgil Cisl Uil – si legge in una nota unitaria – hanno contribuito fattivamente nella loro storia alla formazione dell’Unione europea pensata come spinta propulsiva ad una nuova comunità transazionale che si riconoscesse nei valori della democrazia, della coesione sociale, del lavoro, dell’uguaglianza e della pace.







In coerenza con il nostro cammino di sostegno e supporto di questi valori in questi tempi particolarmente delicati su questo versante” in occasione del 21 marzo, data del patrono d’Europa, “si invitano le strutture a dare un segno di forte identità europeista, esponendo la bandiera dell’Unione europea” al fianco di quelle del nostro Paese e delle organizzazioni sindacali. Simbolo di un “rinnovato impegno per un’Ue fondata su diritti, lavoro e solidarietà”