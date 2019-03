Sinistra violenta, 30 contro uno: studente di destra pestato a Catania

Accerchiato e pestato a sangue da un gruppo di estremisti di sinistra perché aveva in mano il volantino sbagliato: quello per pubblicizzare una manifestazione per l’anniversario dell’Unità d’Italia. È successo a Catania, poco prima che suonasse la campanella d’ingresso dell’Istituto De Felice, in piazza Roma. La “colpa” della vittima, Enrico Maccarone di 18 anni, sembra sia stata quella di riconoscersi nei valori della destra e di fare attività politica con “Assalto studentesco” che è la costola giovanile della comunità militante “Spazio Libero Cervantes”.

Così, mentre stava volantinando fuori dalla sua scuola, come già aveva fatto in passato, un gruppo di trenta balordi lo ha avvicinato e aggredito a pugni e colpi di casco sul viso. “Non erano ragazzi della scuola ma esterni, forse si è trattato di studenti che passavano di lì per unirsi al corteo organizzato da Libera per ricordare le vittime della mafia ed esprimere solidarietà ai migranti”, è il sospetto degli amici di Enrico. Alla fine del raid il ragazzo è ridotto ad una maschera di sangue: gli hanno fratturato uno zigomo e provocato lesioni agli occhi e alle orecchie. I medici dell’ospedale Garibaldi, dove è stato trasportato, lo hanno giudicato guaribile in quaranta giorni. Sulla vicenda, adesso, stanno indagando la Digos e la Questura.