Mare Ionio, tra i finanziatori anche la Regione Emilia R.

C’è anche la Regione Emilia-Romagna tra i finanziatori della Nave Mare Jonio che preleva migranti nell’ambito della missione “Mediterranea Saving Humans”. L’ente presieduto dal governatore Pd, Stefano Bonaccini, ha infatti una partecipazione pari allo 0,0797% nel capitale di Banca Etica, la quale avrebbe erogato un prestito di circa 460mila euro per finanziare la missione guidata dal “disobbediente” Luca Casarini, organizzando, altresì, il crowdfunding che ha portato Mediterranea Saving Humans a raccogliere altri 586mila euro”.

Come scrive Lega Nord Emilia Romagna, il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, non ci sta e intende andare a fondo della vicenda, tant’è che martedi prossimo nel corso della plenaria dell’Assemblea legislativa, nel corso del question time chiederà che “venga chiarito il ruolo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’operazione sulla quale sta indagando, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la Procura della Repubblica di Agrigento”.