Diciotti, aula Senato conferma: No al processo per Salvini

L’aula del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, avanzata dai magistrati di Catania per il caso della nave Diciotti. La votazione elettronica ha fatto emergere infatti una netta prevalenza di voti contrari al processo a Salvini.

Il voto prosegue fino alle 19 e soltanto dopo ci sarà la proclamazione ufficiale del risultato, che però, come ha mostrato il tabellone, non sarà stravolto. A confermare il risultato è stato il presidente della Giunta per le immunità, Maurizio Gasparri: sono stati 232 i voti a favore della relazione con cui ha chiesto all’aula di negare l’autorizzazione a procedere per Salvini.