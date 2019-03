Bologna: chili di eroina in valigia, arrestato cittadino Tanzania

Bologna – Controlli Guardia di Finanza all’Aeroporto: 4,6 chili di eroina nella valigia – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i finanzieri, hanno arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, un cittadino tanzaniano in arrivo dal Sudafrica via Francoforte, trovato in possesso di 4,6 chili di eroina.

L’uomo, atterrato a Bologna con un volo proveniente da Johannesburg, mentre procedeva al ritiro della propria valigia presso il deposito bagagli, è stato notato dai funzionari doganali e dai militari che hanno ispezionato il bagaglio.