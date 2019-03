Autista senegalese incendia autobus “per vendicare i morti in mare”

Ha fermato il bus, ha gettato del liquido infiammabile a cui ha poi dato fuoco e poi è ripartito sulla SS Paullese, nel territorio di Peschiera Borromeo, nell’hinterland di Milano. I carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo, che ha speronato e distrutto una Gazzella dell’Arma, hanno spaccato i finestrini e sono riusciti a far scendere gli studenti che viaggiavano sul mezzo mentre le fiamme divampavano. E’ stato uno dei ragazzini a dare l’allarme.

Ad un certo punto Sy avrebbe cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: “Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno”. A quel punto uno degli studenti a bordo ha chiamato con il cellulare i genitori che, a loro volta, hanno avvisato i carabinieri. Immediatamente sono scattati una serie di posti di blocco mentre le pattuglie hanno raggiunto il mezzo. L’autista a quel punto ha forzato uno sbarramento dei carabinieri, speronando le auto, ma ha perso il controllo: il bus ha rallentato e poi è finito contro il guardrail. A quel punto Sy ha cosparso il mezzo di benzina e ha dato fuoco con un’accendino, ma i militari sono riusciti a mettere in salvo studenti e professori entrando dalla porta posteriore e rompendo i finestrini.