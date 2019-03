Tentata estorsione aggravata, arrestato minorenne Rom

Condividi

Nella mattinata odierna gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma hanno eseguito una misura cautelare coercitiva emessa a carico di B.R.M. accusato di tentata estorsione aggravata continuata.

L’indagine veniva avviata a seguito della denuncia presentata, alla Polizia Postale, dalla madre di C.G., un ragazzo di 17 anni al quale l’indagato aveva richiesto euro 800, presentandosi come esponente del Clan Casamonica e minacciandolo di picchiarlo qualora la somma richiesta non gli fosse stata versata.

Nella circostanza il ragazzo, che aveva incontrato l’indagato per strada mentre percorreva la via Marmorata, dopo essere riuscito a convincere l’estortore di non avere con sé una tale somma di denaro e fingendo di impegnarsi a reperirla in tempi brevi, veniva costretto a fornire la propria utenza cellulare per consentire al malvivente di contattarlo successivamente per definire i dettagli dell’incontro funzionale alla consegna del denaro.

Successivamente al citato incontro, il minore iniziava a ricevere una serie di messaggi “Whatsapp”, con i quali lo sconosciuto sollecitava, ripetutamente e con minacce, la richiesta estorsiva.

Fortunatamente il ragazzo raccontava ai propri genitori quanto stava accadendo, i quali si rivolgevano alla Polizia Postale.