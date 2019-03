«Siamo cittadini del mondo, non paghiamo il biglietto». Intercity bloccato per un’ora

Erano stati sorpresi senza biglietto sul treno Intercity da Milano a Ventimiglia: e davanti alle proteste del capotreno e dopo l’intervento addirittura delle forze dell’ordine, hanno tirato fuori una scusa niente male. «Siamo terrapiattisti, noi non paghiamo». È accaduto a Pavia: protagonisti della vicenda quattro persone tra i 26 e i 43 anni, tre uomini (un 43enne di Verona, un 37enne di Messina e un 26enne di Ancona) e una donna (una 37enne di Savona).

Dopo essere stati beccati privi del titolo di viaggio, i quattro hanno ostacolato le operazioni per la loro identificazione, provocando un ritardo di quasi un’ora del treno: per questo sono stati denunciati per rifiuto di fornire le loro generalità e per interruzione di pubblico servizio dai Carabinieri di Pavia. I quattro, che si sono definiti «terrapiattisti e cittadini del mondo» infatti anziché tirare fuori i documenti hanno esibito un foglio plastificato definito «Autodeterminazione».