Ong Mediterranea, nave entra nel porto di Lampedusa: sequestrata

Condividi

Stavolta pure la magistratura sembra aver capito che nelle azioni della Ong Mediterranea Saving Humans qualcosa non è stato compiuto in modo proprio limpido. Mentre la nave Mare Jonio entra nel porto di Lampedusa scortata dalla Guardia di Finanza, la procura di Agrigento ha aperto infatti un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Al momento il fascicolo sul tavolo del procuratore Luigi Patronaggio e dal suo vice Salvatore Vella è a carico di ignoti.

Intanto l’imbarcazione – sottolineano dal Viminale – è stata sequestrata e nelle prossime ore potrebbero scattare gli interrogatori dell’equipaggio. “È certo che questa imbarcazione non abbia soccorso navi che rischiavano di affogare ma si sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, programmato e concordato”, ha spiegato Matteo Salvini, “Conto quindi che nelle prossime ore arrivi dall’autorità giudiziaria quello che consegue a chi viola la legge.