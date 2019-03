Estremismo islamico, espulso imam di Vercelli

Sermoni troppo radicali e critiche ai musulmani che frequentavano i ‘cristiani’ italiani. Sono i motivi alla base dell’espulsione decisa dal Viminale dell’ex imam di Vercelli, il 36enne marocchino Houssam Din Rouzak, rimpatriato a Casablanca.

Il marocchino, con regolare permesso di soggiorno, era finito nel mirino dell’intelligence già nel 2012 per aver cambiato repentinamente stile di vita, attenendosi scrupolosamente ai precetti del Corano, e aver assunto atteggiamenti aggressivi verso alcuni fedeli del centro culturale islamico di Novara. Nel 2017, diventato imam a Vercelli, si era fatto notare per i suoi sermoni su posizioni estremamente radicali e per le critiche ai musulmani che frequentavano gli italiani. Proprio per questo lo scorso giugno la sua stessa comunità lo ha allontanato.