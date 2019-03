Ong, la nave dei centri sociali preleva 50 migranti

ROMA, 18 MAR – “La Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone. Li stiamo già soccorrendo. La cosiddetta Guardia Costiera libica arrivata in un secondo momento, si sta dirigendo verso di noi”. Ne dà notizia in un tweet la ong Mediterranea saving humans.

A bordo della nave, che nel tweet sminuisce il lavoro ufficiale della Guardia costiera libica, c’è anche il collezionista di condanne Casarini, finto No Global.

