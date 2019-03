Ong dei centri sociali con 50 migranti a bordo: “L’Italia ci indichi un porto sicuro”

Condividi

La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, battente bandiera italiana, ha prelevato, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone. L’intervento di soccorso è avvenuto in acque Sar libiche. Secondo quanto è stato comunicato alle autorità italiane la Guardia Costiera libica ha assunto il coordinamento del soccorso e ha inviato nella zona dove si trovava il gommone una motovedetta.

“Stiamo facendo rotta verso nord per evitare il maltempo, ci dirigiamo verso l’Italia dove chiederemo il porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici”, ha detto all’ANSA Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human da bordo della nave Mare Ionio al termine del salvataggio.







“L’Italia ci indichi un porto sicuro”, chiede la nave Mare Jonio.

Casarini, il compagno collezionista di condanne che toglie la casa ai poveri

La holding dei No Global: chi sono e chi li finanzia

La sinistra fa sempre il gioco del grande capitale. Chi sono i No Global & Co

Viminale, direttiva per stop illegalità ong – In arrivo una direttiva per “stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong”. Lo fa sapere il Viminale, informando che il documento ribadirà le procedure dopo salvataggi in mare. La priorità, rileva, “rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell’autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare”. Qualsiasi comportamento difforme, “può essere letto come un’azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani”. ansa