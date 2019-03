Attacco in Olanda: arrestato turco, ha una sfilza di precedenti penali

La polizia olandese ha annunciato di aver arrestato il presunto autore della sparatoria nella quale stamani su un tram a Utrecht sono morte tre persone e cinque sono rimaste ferite. La polizia ha fatto l’annuncio della dell’arresto del 37enne nato in Turchia Gokman Tanis durante una conferenza stampa.

Tanis ha vari precedenti penali per furto, danneggiamenti, tentato omicidio e al momento, secondo la radio pubblica olandese, sarebbe coinvolto in un procedimento per stupro. (askanews)