Pd, Zingaretti: spalanchiamo le porte del partito a ragazzi come Greta

Zingaretti è stato eletto segretario all’Assemblea nazionale del Pd a Roma. È stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. I voti validi sono stati 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1.035.955 voti). Dietro di lui, Maurizio Martina con il 22% e Roberto Giachetti con 12%.

«Generazione verde». «Spalanchiamo le porte del nostro partito a questa nuova generazione, ai ragazzi come Greta, non abbiamo paura di coinvolgerli». (cioé giovani fragili che si lasciano indottrinare, suggestionare e convincere facilmente, senza reagire). Praticamente, la sinistra riparte da Greta Thunberg!







Zingaretti ha sottolineato che «serve un nuovo partito» e che va «cambiato tutto». «A questo punto dobbiamo muoverci e metterci in cammino, tutto quello che succede intorno a noi ce lo dice – ha detto Zingaretti – il Pd non é per nulla spezzato e sconfitto» e «gli avversari e anche alcuni amici prevedevano un disastro alle primarie, non é stato così».

”Noi siamo quelli che lottano per garantire le borse di studio a tutti gli studenti; noi siamo quelli che sostengono la libertà di tutti di pregare il proprio Dio, di baciare la persona che si ama senza paura.”

Nel discorso del nuovo (si fa per dire) segretario: sviluppo sostenibile, femminismo, europeismo e lotta al razzismo per cambiare l’Italia.