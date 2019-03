Notte d’inferno: 5 rapine e tentativo di strangolamento, Milano preda degli immigrati

foto repertorio

Milano | Rapine con ugni in faccia, tentativi strangolamento – Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, nel reticolo di vie tra la Stazione Centrale e Corso Buenos Aires. Probabilmente i membri di uno stesso gruppo di persone ha rapinato tre ragazzi nel giro di poche ore. Indagano i carabinieri, intervenuti col Radiomobile.

La denuncia del primo episodio arriva da via Roberto Lepetit, accanto alla Stazione Centrale. Alle 3.05, un uomo turco di 31 anni è stato picchiato con un pugno in faccia da un uomo che, insieme ad altri tre, lo aveva circondato e minacciato perché consegnasse il portafogli. Alla fine glielo hanno strappato via e se lo sono portati, lasciando a terra il malcapitato. La vittima, che ha detto che il bottino era di circa 200 euro, è stata trasportata al Fatebenefratelli in codice verde dai medici del 118.