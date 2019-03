Clima, Casellati: “la politica italiana non resti a guardare”

Condividi

Il cambiamento climatico? Una questione non più “eludibile nell’agenda politica internazionale così come in quella dei singoli governi”. Parola della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che fin dal primo giorno a Palazzo Madama ha dato priorità al tema della tutela ambientale. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Casellati spiega come “il riscaldamento globale, nel giro di un decennio, rischia di superare i livelli di allarme con impatti socio-economici gravissimi sulle comunità. Ogni Paese – dice – deve fare la sua parte in nome di un interesse collettivo prioritario“.

Sull’emergenza climatica, ammonisce Casellati, “l’Italia è rimasta a guardare per troppo tempo, affrontando il problema maltempo con un approccio emergenziale, quando invece morti, feriti, sfollati e interi territori devastati, da oltre 20 anni ci dicono che siamo in uno stato di pericolo costante. Condivido pertanto l’allarme lanciato dal presidente della Repubblica.”