Clima, Casellati: ”Greta è un modello al quale dovrebbero ispirarsi tutti”

Condividi

Sul ‘FridaysForFuture’, la caciara climatica che ha visto ampia partecipazione dei giovani, la presidente del Senato Casellati si augura che l’iniziativa “lasci un segno. Che indichi una linea dietro alla quale spero non si possa più tornare. E penso che l’esempio della giovane svedese Greta Thunberg sia stato un tributo importante per il risveglio delle coscienze.”

“È una ragazza che è andata a Davos a puntare il dito contro quelli che potrebbero fare qualcosa per arrestare il cambiamento climatico e invece spesso si voltano dall’altra parte. È un modello al quale dovrebbero ispirarsi tutti, giovani e adulti di ogni età. Non a caso Greta è stata proposta per il Nobel per la Pace, a significare che un mondo sostenibile non è un’ipotesi così lontana”.