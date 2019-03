Centro antiveleni: mai misurata radioattivita’ su Imane Fadil

“Con riferimento al presunto avvelenamento” di Imane Fadil “e alle notizie stampa diffuse, e’ opportuno ricordare che il Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri Pavia non identifica radionuclidi e non effettua misure di radioattivita'”. La precisazione arriva dal direttore del Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, Carlo Locatelli, in relazione alla morte dell’ex modella marocchina testimone chiave nel processo Ruby Ter sulle cosiddette cene eleganti ad Arcore, sulla cui morte la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario.

“Campioni biologici della paziente sono stati inviati al Centro dall’ospedale in cui si trovava ricoverata, per esami e consulenza tossicologica – spiega la nota -. E’ stato richiesto il dosaggio dei metalli, attivita’ che e’ stata effettuata, e il cui esito e’ stato trasmesso alla struttura che lo aveva richiesto”. “Il Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri Pavia non fornira’ alcuna ulteriore dichiarazione” conclude la nota. affaritaliani.it