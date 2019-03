Greta: ”Donald Trump è solo un pazzo molto pericoloso”

Per confermare l’autenticità (si fa per dire) della bimbetta indottrinata a dovere, aspettavamo questa affermazione da un momento all’altro. Ed è arrivata. Greta Thunberg nell’intervista a die Welt:’ Donald Trump è solo un pazzo molto pericoloso.

Greta Thunberg: è semplicemente fantastico. Che combattiamo insieme per il nostro futuro. Se abbastanza bambini e giovani protestano abbastanza a lungo, possiamo apportare cambiamenti reali. Ecco perché dico a tutti i giovani: partecipa. Dillo ai tuoi amici e, per favore, non ti arrendere, mai e poi mai più. Non è mai troppo tardi per fare tutto ciò che è in nostro potere.