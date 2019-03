Francia: Parigi a ferro e fuoco, scontri a Champs-Elysées

Parigi a ferro e fuoco. Nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell’ordine e manifestanti scesi in piazza per il 18esimo sabato di mobilitazione. Gli incidenti hanno coinvolto agenti e un gruppo di gilet gialli e black bloc vicino a Place des Ternes. Barricate sono state erette in un’altra zona della città e la gendarmeria ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti. Scontri si sono verificati anche a Place de l’Etoile, dove numerosi black bloc hanno affrontato gli agenti con lanci di ciottoli e pietre.

Negozi e ristoranti sono stati saccheggiati, tra i quali il famoso Le Fouquet’s, attaccato da unomini a volto copeto, dove si è registrato anche un incendio. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per un incendio in un edificio nei pressi degli Champs-Elysées, dove 11 persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la prefettura della capitale francese, sono 121 le persone arrestate.