Conferenza Bruxelles, l’Italia dona 150 milioni di euro “per la Siria”

L’Italia ha confermato il suo impegno finanziario di 45 milioni per gli aiuti umanitari destinati alla crisi siriana nel 2019. Un’ulteriore tranche da 45 milioni sarà stanziata nel 2020. Lo ha annunciato il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, a margine della Conferenza sulla Siria in corso a Bruxelles. Gli aiuti sono compresi nei fondi della cooperazione.

A margine della conferenza, Di Stefano ha inoltre ricordato che gli aiuti umanitari messi a disposizione dall’Italia in favore della crisi siriana comprendono anche un contributo di 111 milioni per il 2019 destinati allo strumento dell’Ue per i rifugiati siriani in Turchia.