Elezioni UE, Calenda non vuole Boldrini nel listone. Lei attacca: usi bufale care ai sovranisti

Carlo Calenda in una intervista a ‘Panorama’ ‘boccia’ Laura Boldrini: niente spazio per l’ex presidente della Camera nell’eventuale listone comune per le europee. Ma l’ex presidente della Camera non ci sta, e su Twitter ingaggia un botta e riposta con l’ex ministro.

“Ho letto le due versioni dell’intervista in cui parli anche di me, ma a sproposito: nella prima utilizzi bufale care ai sovranisti, nella seconda dici che io vorrei un’alleanza con #Salvini e #DiMaio Vuoi un consiglio da amica? Prova con la terza, Carlo”, scrive la Boldrini a Calenda.