“Se entra lei esco io”. A Zingaretti mancava solo la cugina ripudiata di Renzi

“Se entra lei esco io”. A Nicola Zingaretti mancava pure la cugina ripudiata di Matteo Renzi, Elisa Simoni. Ex deputata della covata toscana, uscita dal partito in contrapposizione proprio all’ex premier e ora rientrata con l’avvento del nuovo leader.

Un casino sui social. Polemiche a non finire. E Zingaretti sospetta che sia proprio Matteo Renzi ad aver dato l’ordine di aprire il fuoco contro il quartier generale. Del resto, dai e dai, la pazienza del “senatore di Scandicci” come si fa chiamare ha un limite. Prima il suo governo che ha fatto praticamente schifo a Nicola e ai suoi. Poi l’umiliante risultato delle primarie. E ancora la ricerca di una nuova sede per abbandonare la strada vecchia. Ora, pure il rientro dei “traditori” di Leu a partire dalla “cugina”… troppo per l’irascibile signorotto di Rignano.

Porte girevoli in movimento – – Non esce dal Pd, ma sono in movimento abbondante le porte girevoli. E più Zingaretti avvicina nei sondaggi i Cinque stelle, più cresce l’intensità del fuoco “amico”. Renzi è uomo più di rancore che d’onore e appartiene al novero delle sue proverbiali bugie il “non farò ad altri quel che hanno fatto a me”. Figurarsi, Zingaretti preparati a stare “sereno” anche tu.