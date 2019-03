Roma: operai scambiano una storica scritta del 1948 per un graffito e lo cancellano

Condividi

Scambiano una storica scritta delle elezioni del 1948 per un graffito qualunque e lo cancellano: è successo a Garbatella, storico quartiere “rosso” della capitale, dove una squadra del Campidoglio ha ricoperto la nota scritta in vernice rossa “Vota Garibaldi” di via Basilio Brollo che invitava a votare per il Fronte popolare nelle storiche elezioni che sancirono l’affermazione della Democrazia cristiana. Meta di turisti e studiosi, con tanto di targa posizionata accanto per spiegarne il significato, la scritta ha resistito per decenni a pioggia, intemperie, calura estiva, ma non agli addetti al “decoro urbano” di Roma capitale.

“Questa mattina il nostro territorio sconta un insulto gravissimo alla sua memoria storica e all’identità democratica cittadina”, commenta su Facebook il presidente dell’ottavo municipio, Amedeo Ciaccheri. “Senza nessun buon senso o logica, una squadra del decoro urbano di Roma Capitale ha cancellato la scritta ‘Vota Garibaldi’ in via Basilio Brollo. Una scritta murale risalente alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano.