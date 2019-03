Migranti, Ventimiglia: autisti italiani Flixbus ammanettati da gendarmi francesi

Condividi

GENOVA – Due autisti di un pullman della compagnia di trasporto passeggeri Flixbus hanno denunciato di essere stati fermati dalla gendarmerie francese, “ammanettati, portati nelle guardine e imprigionati in una cella” per ore, con l’accusa di favoreggiamento della immigrazione clandestina per avere trasportato passeggeri non in regola con i visti di ingresso in Francia.

Secondo quanto riportano le cronache, i due autisti, in viaggio da Firenze a Barcellona, sono stati fermati intorno alle 23 di sabato pochi chilometri dopo il confine di Ventimiglia per un controllo.