Campobasso: studente minaccia professore con un coltello

CAMPOBASSO, 12 MAR – Arrabbiato per questioni legate al rendimento scolastico ha dapprima danneggiato la porta d’ingresso dell’aula, per poi minacciare con un coltello il professore: protagonista dell’episodio uno studente minorenne che frequenta un istituto superiore di secondo grado, denunciato dai carabinieri di Campobasso per danneggiamento e minacce.

L’accaduto è stato denunciato dall’insegnante. Le indagini condotte dai militari, con l’aiuto delle testimonianze degli studenti presenti al momento del fatto, hanno consentito di individuare il minore e denunciarlo alla competente autorità giudiziaria minorile di Campobasso.

