Scandalo orge in canonica, prete reintegrato

Don Roberto Cavazzana, l’ex parroco di Carbonara di Rovolon (Padova) che venne coinvolto nello scandalo delle “orge in canonica” organizzate da don Andrea Contin, verrà reintegrato nel servizio ministeriale. Lo ha annunciato oggi monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, in occasione del ritiro d’inizio Quaresima.

Dopo lo scandalo, don Cavazzana – noto anche per essere stato il confessore di Belen Rodriguez – ha vissuto per oltre un anno in una comunità religiosa, compiendo un percorso di rivisitazione personale relativo alla propria vocazione.