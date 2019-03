Le carte delle Coop rosse: altro che solidarietà! è solo questione di soldi

Condividi

Sale la protesta del mondo delle cooperative dell’Emilia-Romagna per il giro di vite voluto dal ministero dell’Interno sui bandi per i servizi di accoglienza agli immigrati. In una nota congiunta, le Associazioni cooperative Legacoopsociali Emilia-Romagna, Confcooperative Emilia-Romagna e Agci Solidarietà Emilia-Romagna si lamentano in particolare per le novità introdotte dal decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini che costringeranno le coop interessate al business dell’accoglienza a rivedere radicalmente i propri guadagni.

Nel nuovo schema di capitolato di gare di appalto che riguarda “la fornitura di beni e servizi per la gestione e il funzionamento dei centri di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale”, vengono “radicalmente rivisti i servizi – scrivono i responsabili delle coop – con una riduzione della qualità degli stessi e il rischio di disperdere il grande patrimonio etico e materiale rappresentato dalla buona accoglienza che cooperative sociali, associazioni, Enti locali, enti religiosi e laici, singoli cittadini hanno saputo realizzare in tanti anni”.