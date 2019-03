Finti profughi. Dossier accusa la Merkel: “Ha accolto migliaia di criminali stranieri”

Un dossier pubblicato di recente in Germania accusa il governo Merkel di avere fatto entrare nel Paese, a partire dal 2015, “ migliaia di responsabili di crimini contro l’umanità “. Il rapporto in questione, realizzato dall’Ufficio federale per i migranti e i rifugiati (Bamf) in collaborazione con una commissione parlamentare d’inchiesta, accusa pubblicamente la cancelliera di lassismo. Ad avviso degli autori del documento, negli ultimi quattro anni “ oltre 7mila criminali di livello internazionale ” sarebbero riusciti a entrare in territorio tedesco semplicemente “ spacciandosi per profughi “. Le autorità di Berlino non avrebbero infatti condotto “alcun accertamento” sul passato di tali soggetti, mescolatisi tra i cittadini siriani, iracheni e afghani che negli ultimi anni hanno presentato ai funzionari federali istanza di asilo politico.

Tra gli individui entrati nel Paese grazie agli “ scarsi controlli ” imputabili all’esecutivo Merkel vi sarebbero “ ex soldati di Assad, ex funzionari dei servizi segreti di Saddam Hussein ed ex capi talebani “, tutti autori, nelle rispettive nazioni, di “ torture, stupri di massa e stragi “. Il documento esorta quindi la magistratura tedesca ad avviare immediatamente dei procedimenti a carico di questi soggetti dal passato oscuro.