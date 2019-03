Traffico di migranti per sfruttamento prostituzione e manodopera a basso costo

CAMBIA TRAFFICO ESSERI UMANI, SEMPRE PIU’ BAMBINI VITTIME – Negli ultimi dieci anni “il profilo delle vittime della tratta di esseri umani è cambiato. Pur restando dominante la componente femminile, i bambini e gli uomini sono aumentati notevolmente. Oggi la tratta di esseri umani avviene in gran parte all’interno dei confini dei paesi di origine dei trafficati e spesso la riduzione in schiavitù viene utilizzata da gruppi terroristici per avere manodopera a basso costo (e quindi rappresenta una voce in attivo) oppure come vera e propria ricompensa”.

E’ quanto sottolinea il dossier ‘Terrorismo, criminalità e contrabbando’ realizzato dalla Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) e presentato oggi alla Camera. Dossier Icsa: intrecci tra criminalità organizzata e gruppi jihadisti