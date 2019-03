Adesso rubano pure gli autobus!

Lamezia Terme – Ha atteso che l’autista della Multiservizi scendesse solo per qualche secondo dall’autobus con il motore accesso, per impossessarsi del mezzo e fuggire alla sua guida. E’ accaduto questa mattina davanti la stazione centrale di Lamezia Terme, dove solitamente la navetta sosta in attesa di percorrere il collegamento fino all’aeroporto.

L’uomo che ha rubato l’autobus, di origini siciliane, ha terminato la sua corsa nei pressi di Gizzeria lido, fermato e arrestato dalle pattuglie della Polizia di Lamezia guidata dal primo dirigente Alessandro Tocco. (lametino.it)