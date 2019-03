Francia: estremista islamico accoltella due agenti nel carcere di Alençon

di Euronews – Si sarebbe “radicalizzato in carcere”, il detenuto di 27 anni che ha accoltellato due guardie nel carcere francese di Alençon; il giovane, dopo l’attacco, si è asserragliato per tutta la giornata in una stanza del carcere a sera il RAID, un corpo speciale della polizia, ha fatto un blitz per normalizzare la situazione, sono partiti spari ed infine l’uomo è rimasto ferito, la sua compagna è morta.

Il detenuto radicalizzato è Michael Chiolo, con precedenti per sequestro di persona e omicidio ma anche con condanne per apologia del terrorismo; contro le guardie ha usato un coltello di ceramica al termine del suo incontro periodico con la moglie.