Festa della Donna, la ‘poraccitudine’ di Trenitalia

Una caramella per la Festa della Donna: il regalo di Trenitalia scatena l’ironia

“In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, […] riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida l’8 marzo 2019, salvo esaurimento scorte”.

E’ il regalo che Trenitalia ha pubblicato sul proprio sito internet per omaggiare le proprie clienti nel giorno della Festa della Donna. Una ‘trovata’ che non è passata inosservata sui social: nonostante la società ferroviaria abbia poco dopo rimosso il post, gli utenti sui social network hanno fatto in tempo a fare lo screenshot della pagina e a pubblicarla su Twitter.

In molti ironizzano sull’offerta ‘risicata’, mentre altri sottolineano come per l’8 marzo sia stato proclamato uno sciopero.