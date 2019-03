Bologna: morto il bimbo caduto da un carro di Carnevale

Condividi

Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di Carnevale martedì pomeriggio durante una sfilata in centro a Bologna. Il piccolo, Gianlorenzo Manchisi, è morto all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano-romagnolo dove era ricoverato in gravissime condizioni. Ne dà conferma l’Ausl di Bologna, mentre la famiglia chiede che sia rispettato questo momento di dolore.

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti, per lesioni colpose, sul caso del bambino. Lo ha spiegato il procuratore capo Giuseppe Amato.

Il bambino è caduto martedì pomeriggio da uno dei carri allegorici che stavano sfilando nel centro di Bologna durante la tradizionale parata del Carnevale, organizzata dalla Curia, in occasione del Martedì grasso.

Per ricostruire con esattezza la dinamica, saranno visionate le telecamere di sorveglianza lungo la via e ascoltati tutti testimoni. Per una testimone la situazione poteva essere gestita meglio: “Ho visto che la mamma era sul carro, stava ballando, e il bambino era in mezzo alle sue gambe, poi ad un certo punto è scivolato giù ed è stato colpito dalle ruote. La cosa vergognosa è che non ci fosse una ambulanza a seguire la sfilata”.