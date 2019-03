Pd, si votano tra loro e loro e cantano vittoria

“Oggi è una bella giornata per l’Italia. Grazie all’Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso”. Nicola Zingaretti vince le primarie Pd e al comitato rivolge un pensiero “ai delusi, a chi non ha votato il 4 marzo e oggi è tornato. E’ il primo segnale. Oggi molti sono tornati e altri torneranno” in questo “nuovo Pd e nuova alleanza”, dice il neo segretario dem sottolineando che quelle di oggi “sono state le primarie non solo del Pd ma per Italia“, primarie che “riaccendono una grande speranza per il futuro”.

Ai gazebo, spiega, è andato lo “stesso numero se non più delle scorse primarie. E’ un dato straordinario”. E aggiunge: “La nostra mozione è tra il 65 e il 70 per cento”. “Io non mi intendo come un capo ma come leader di una comunità” sottolinea.