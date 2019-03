Rai Tele Compagni: lo strapotere del Pd sulla Tv di Stato

Si sono mantenuti la Rai. E non la mollano più, i compagni di prima. Tremano fogli e mani a leggere i dati di cinque mesi di Rai. Non parliamo più del bilancino giornaliero dei minuti e dei secondi, ma di un pluralismo fatto a pezzi in un tempo lunghissimo. Il Pd gonfio come una rana nelle trasmissioni che più orientano la pubblica opinione, quelle di approfondimento: l’Osservatorio dell’Università di Pavia ci racconta il predominio rosso nella tv di Stato dall’11 settembre all’8 febbraio. Paghiamo noi e prendono a pesci in faccia l’opinione – vera – degli italiani.

L’allarme di Giampaolo Rossi – – Nei giorni scorsi ci aveva incuriosito l’allarme lanciato dal consigliere di amministrazione della Rai Giampaolo Rossi, che aveva invitato l’autorità garante delle comunicazioni a dare uno sguardo alle trasmissioni di “informazione”. Ha ragione lui, la sinistra pretende ancora di comandare.

TelePd imperversa in programmi segretissimi, come Agorà, Mezz’Ora in più, Carta Bianca, persino a Porta a Porta e manco a dirlo a Che Tempo che fa. I dati sono eloquenti, incontrovertibili, scandalosi. Cinque mesi di sovraesposizione di un’unica minoranza, quella di sinistra. Centrodestra di opposizione ai minimi termini e neppure la maggioranza di governo è rappresentata come il suo peso elettorale o quello parlamentare o finanche quello dei sondaggi.