L’Italia addestra le Forze di Sicurezza palestinesi

Una trentina di istruttori dell’Arma dei Carabinieri – per dodici settimane – cureranno l’addestramento delle diverse unità militari e di polizia palestinesi. L’iniziativa si inserisce nelle operazioni di capacity building poste in essere dai carabinieri in diverse missioni fuori area, al fine di sostenere lo sviluppo delle forze di polizia locali.

Nel corso delle 12 settimane addestrative il Comando Generale dell’Arma invierà a Gerico anche alcune squadre a contatto con l’obiettivo di fornire addestramenti di alta specializzazione nei settori logistico, tutela patrimonio culturale e tutela dell’ambiente.

I compiti della missione MIADIT sono:

– l’addestramento delle Forze di Sicurezza del Ministero dell’Interno della Palestina consistente nell’addestramento al tiro, nell’apprendimento delle tecniche di polizia, della gestione dell’ordine pubblico, delle tecniche investigative, nella protezione del patrimonio culturale;

– promuovere un approccio sistemico verso i territori palestinesi, in sinergia con gli sforzi e le iniziative poste in essere dagli altri stakeholders presenti in Palestina;

– concorrere alla creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei territori palestinesi;

– incrementare la presenza e l’influenza nazionale nell’area, sul piano bilaterale e delle principali organizzazioni internazionali di riferimento.