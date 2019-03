32 furti in due anni e associazione a delinquere, Sinti ai domiciliari

Condividi

Tra il 2015 e il 2016, assieme alla sua banda – composta da altre quattro persone – ha commesso furti in 32 posti differenti tra appartamenti, tabaccherie, negozi e centri commerciali tra il Canavese e la zona di Moncalieri e del Pinerolese. Ma ora i carabinieri di San Damiano d’Asti hanno dato esecuzione, venerdì 1 marzo 2019, all’ordine di pena detentiva ai domiciliari per un sinti di 32 anni, che ora dovrà scontare una pena definitiva a 3 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, furto, rapina e ricettazione.

Da quanto si è appreso, l’uomo all’epoca dei fatti era già ben conosciuto alle forze dell’ordine, perché già a 15 anni il suo curriculum recitava “reati contro il patrimonio” e “reati contro la persona”.