Prete contro le case chiuse: “Lo Stato non può diventare ‘pappone'”

Sonora bocciatura della Comunità papa Giovanni XXIII all’ipotesi di riaprire le case chiuse.

“Colpisce la concezione sbagliata di coloro che pensano che il drammatico fenomeno della prostituzione schiavizzata si possa combattere riaprendo le case chiuse. Il business del mercimonio umano, così evidente a chiunque, non si può trasferire nelle casse di uno Stato che rischia di diventare il ‘pappone’ di giovani donne che, per vari motivi, sono costrette a prostituirsi”, scrive don Aldo Buonaiuto, della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Benzi, in un editoriale su InTerris.