Londra violenta: 17enne uccisa a coltellate in un parco giochi

Un’adolescente è stata pugnalata a morte in un parco dell’East London. Scotland Yard ha detto che la ragazza, di 17 anni, è stata trovata venerdì sera ad Harold Hill.

La polizia è stata chiamata dal servizio di ambulanza di Londra alle 21,25 per un accoltellamento in parco giochi per bambini, vicino a St Neot’s Road. Gli agenti hanno trovato la ragazza, uccisa a coltellate.

La polizia ha detto che finora nessun è stato arrestato.

La ragazza è la diciottesima persona ad essere uccisa a Londra quest’anno, e il quinto caso in cui è stato un adolescente a morire.

www.telegraph.co.uk