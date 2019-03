Giorgia Meloni spegne le vanterie di Saviano: credevo che Gomorra fosse farina del suo sacco

“A Propaganda live Saviano si vanta di essere stato invitato da me ad Atreju. Confermo”. Giorgia Meloni commenta le parole dello scrittore su La7, che ha raccontato contatti passati con il leader di Fratelli d’Italia. “Anni fa lo invitai, come ho invitato molte persone delle quali non condivido le idee, da Boldrini a Fico. Lo feci quando pensavo che Gomorra fosse farina del suo sacco (e quando Saviano non ci faceva continuamente la morale su temi dei quali non capisce nulla)“.

Poi la Meloni sfodera il colpo mortale: “Poi ho scoperto che era stato condannato in via definitiva per plagio a risarcire i giornalisti dai quali aveva copiato degli articoli e quest’anno ho invitato loro”. Colpito e affondato?