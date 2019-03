Carnevale antirazzista a Milano, Salvini: “io non cambio idea, lotta agli scafisti”

Roma, 2 mar. (askanews) – “Bene manifestazioni pacifiche ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli Italiani: in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando la manifestazione antirazzista di Carnevale ‘People’ a Milano.

