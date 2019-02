Morti 12 bambini nel campo dove sono imprigionati i profughi siriani

Il Campo di Rukban di trova in mezzo al deserto, a ridosso del confine siro-giordano, poco lontano dalla base di USA di al Tanf, e attualmente vi sono circa 60.000 civili sfollati che chiedono di tornare in Siria, ma viene loro impedito perché la Giordania li tiene forzatamente “prigionieri” per ricevere circa $ 450 milioni al mese dalle Nazioni Unite con il pretesto di proteggerli. L’accesso al campo non è possibile dal lato siriano a causa di numerosi vincoli di sicurezza.



(ANSA) ROMA, 28 FEB – Dodici bambini, di cui cinque neonati, sono morti dall’inizio dell’anno per le disperate condizioni nel campo per sfollati di Rukban, nel sud della Siria vicino al confine con la Giordania. Lo denuncia l’Unicef, sottolineando che i decessi sono stati provocati da “malnutrizione, sepsi, malattie respiratorie e altre cause facilmente prevenibili con accesso ad assistenza medica adeguata”.