Mafia nigeriana, Migliore (Pd): la criminalità non ha nazionalità, no razzismo

“Alla Camera il tema della mafia nigeriana. La criminalità organizzata non ha nazionalità. Noi la contrasteremo sempre, in ogni sua forma. Sempre combatteremo chi dice che immigrazione è criminalità, come sta facendo il Governo 5 Stelle-Lega.” Lo scrive ‘Deputati Pd su Twitter.’

Ma i mafiosi nigeriani (100mila affiliati in Italia), grazie a chi sono entrati?