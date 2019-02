Conte: UE e Patto Atlantico non sono in discussione

Roma, 28 febbraio 2019 Sicurezza, Conte: “Governo non mette in discussione Ue e Patto Atlantico” “Governo non mette in discussione Ue e Patto Atlantico, ideali di pace alla base della nostra azione”.

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa al 2018. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista