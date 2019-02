No global compact, ira della Boldrini

“L’Italia è priva di una politica estera ed è sempre più isolata sullo scenario internazionale – vaneggia in una nota la parlamentare di LeU Laura Boldrini – Una maggioranza paralizzata dalle sue divisioni e incapace di decidere consente, astenendosi dal voto alla Camera, di far passare il no di Fratelli d’Italia e Forza Italia al global compact sulle politiche migratorie. Governare vuol dire assumersi le proprie responsabilità, non delegarle ad altri”.

E mentre frigna per i ”migranti”, la Boldrini non vede l’ora di sfrattare 2o famiglie italiane indigenti.