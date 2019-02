Tribunale Genova: Isis faceva affidamento su marocchino per uccidere miscredenti

Lo Stato islamico sapeva di poter fare affidamento sul marocchino Nabil Benamir per raggiungere i propri obiettivi e cioè colpire i “miscredenti” in Italia uccidendoli in ogni maniera. Lo ha riferito l’agenzia Ansa, citando le motivazioni della sentenza di condanna per terrorismo a cinque anni e dieci mesi di reclusione emessa lo scorso novembre dal Tribunale di Genova.

Il presunto terrorista islamico era stato fermato nell’agosto 2017 nel capoluogo ligure per maltrattamenti nei confronti della compagna. Per due anni la coppia aveva occupato abusivamente l’alloggio del Comune al civico 4 di via dei Pescatori alla Foce. Terrorismo islamico, marocchino condannato a 5 anni: occupava casa popolare a Genova