Orrore Isis, scoperte 50 teste mozzate di schiave yazidi

In una scena da “Apocalypse Now”, le forze speciali britanniche hanno trovato 50 teste di ragazze yazidi tra cassonetti della spazzatura a Baghouz, l’ultima sacca dello Stato Islamico (Isis) nell’Est siriano che le forze curdo-siriane stanno liberando in questi giorni dopo un lungo assedio, con l’aiuto di americani e inglesi. Lo ha riferito domenica il Daily Mail citando fonti locali.

Le teste trovate apparterrebbero a una cinquantina di donne yazidi ridotte dai jihadisti in schiave del sesso dopo essere state decapitate e poi gettate nella spazzatura. “Nel momento della loro sconfitta definitiva, la crudeltà dei jihadisti non ha conosciuto limiti. E’ stato perpetrato un massacro di queste donne sfortunate come atto finale di depravazione, lasciando alle truppe di liberazione le loro teste mozzate. La motivazione di un atto così disgustoso è al di là della comprensione di qualunque essere umano”, ha detto la fonte al giornale inglese.