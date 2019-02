Truffa d’amore, vedova raggirata da nigeriano

Condividi

Pensava fosse amore, invece era un raggiro. Il suo fidanzato nigeriano non solo le aveva taciuto il fatto di essere già sposato con un’altra, ma si era anche spacciato per il suo gemello: tutto perché lei assumesse proprio quel fratello come domestico, in modo da fargli ottenere il permesso di soggiorno. Ma la vedova si è accorta in tempo dell’inganno e ha sporto denuncia per truffa, così dapprima la Questura di Padova ha bloccato la pratica e ora il Tar del Veneto ha respinto il ricorso proposto…

www.ilgazzettino.it

Condividi l'articolo